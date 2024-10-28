Про це у коментарі The New York Times розповів заступник командира 61-ї механізованої бригади України підполковник Артем Холодкевич.

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Солдати Росії і КНДР можуть розпочати наступ у Курській області в найближчому майбутньому

Вони (українські командири – 24 Канал) попередили нас про напад у найближчому майбутньому. Можливо, у найближчі кілька днів,

– розповів він, коментуючи ситуацію у Курській області.

При цьому неназваний український військовий розповів виданню, що для бійців Сил оборони вже випустили українсько-корейський розмовник, щоб закликати північнокорейських солдатів здаватися.