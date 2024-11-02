Для активного наступу на Курахове ворог залучив велику кількість ресурсів на декількох ділянках фронту. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на аналітиків DeepState.

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Що відбувається на фронті

Російські загарбники активно штурмують східну частину Курахового через Максимільянівку, забігаючи на східні околиці міста. Водночас окупанти не полишають спроби прорватися в районі Острівського.

Ворог прагне просунутися у напрямку Курахового через інші населені пункти: дивіться на карті

Також росіяни намагаються вийти на дирекцію населених пунктів Іллінка – Берестки, щоб взяти під контроль північну частину міста. Для цього в окупантів наразі є декілька варіантів, які вони розвивають одночасно.

Ворог хоче дійти до населених пунктів Іллінка та Берестки: дивіться на карті

Йдеться про тиск з боку Курахівки, за яке вже триває битва і промацування оборони в районі населених пунктів Новоселидівка – Ізмаїлівка. Сили ворога залучені там у досить великій кількості ще з моменту стягування для боїв за Українськ – Цукурине – Гірник, кількість не зменшується.

Противник зосереджує сили біля Новоселидівки: дивіться на карті

Окремо хочеться виділити ще один відтинок фронту, де вимальовується більш масштабна ціль московитів і яка є однією з типових у битві за великі міста – взяти під контроль логістику і поступово оточувати населений пункт. Паралельно вони просто знищують місто,

– йдеться у повідомленні аналітиків.

Зазначається, що після прориву оборони в районі Золотої Ниви та Вугледару, противник активно продовжує свій рух через Шахтарське, Новоукраїнку і Богоявленку, дійшовши вже до відтинку Ясна Поляна – Максимівка – Трудове.

Росіяни мають просування біля Трудового: дивіться на карті

"Якщо росіяни будуть продовжувати успіхи в просуваннях, зберігаючи наявні темпи, то вихід на трасу Н15 Запоріжжя – Донецьк не за горами, що і дасть можливість перекрити надважливий і основний логістичний шлях до міста", – додають у DeepState.