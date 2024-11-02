Для активного наступления на Курахово враг привлек большое количество ресурсов на нескольких участках фронта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков DeepState.

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Что происходит на фронте

Российские захватчики активно штурмуют восточную часть Курахово через Максимильяновку, забегая на восточные окраины города. В то же время оккупанты не оставляют попытки прорваться в районе Островского.

Враг стремится продвинуться в направлении Курахово через другие населенные пункты: смотрите на карте

Также россияне пытаются выйти на дирекцию населенных пунктов Ильинка – Берестки, чтобы взять под контроль северную часть города. Для этого у оккупантов пока есть несколько вариантов, которые они развивают одновременно.

Враг хочет дойти до населенных пунктов Ильинка и Берестки: смотрите на карте

Речь идет о давлении со стороны Кураховки, за которую уже идет битва и прощупывание обороны в районе населенных пунктов Новоселидовка – Измаиловка. Силы врага привлечены там в достаточно большом количестве еще с момента стягивания для боев за Украинск – Цукурино – Горняк, количество не уменьшается.

Противник сосредотачивает силы возле Новоселидовки: смотрите на карте

Отдельно хочется выделить еще один отрезок фронта, где вырисовывается более масштабная цель московитов и которая является одной из типичных в битве за крупные города – взять под контроль логистику и постепенно окружать населенный пункт. Параллельно они просто уничтожают город,

– говорится в сообщении аналитиков.

Отмечается, что после прорыва обороны в районе Золотой Нивы и Угледара, противник активно продолжает свое движение через Шахтерское, Новоукраинку и Богоявленку, дойдя уже до отрезка Ясная Поляна – Максимовка – Трудовое.

Россияне имеют продвижение возле Трудового: смотрите на карте

"Если россияне будут продолжать успехи в продвижениях, сохраняя имеющиеся темпы, то выход на трассу Н15 Запорожье – Донецк не за горами, что и даст возможность перекрыть важнейший и основной логистический путь в город", – добавляют в DeepState.