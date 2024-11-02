Во время проведения Курской операции Украине удалось обмануть Россию благодаря той же тактике, которую использовали немцы во время Второй мировой войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

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Украина ошеломила Кремль

Операция в Курской области началась в августе и стала неожиданностью для России и многих военных экспертов, которые считали такие действия маловероятными. Развитие беспилотных летательных аппаратов и спутниковой разведки почти сделали невозможным тактическую неожиданность, ведь поле боя постоянно находится под наблюдением.

Как отмечает Тренировочное командование армии США (TRADOC), развитие и активное использование беспилотных систем сделали поле боя прозрачным. Однако, несмотря на многочисленные российские дроны, которые внимательно следили за украинскими перемещениями, сосредоточить силы и достичь желаемого эффекта все же удалось.

Украина подготовила эту операцию, используя методы, которые применила Германия во время Арденнского наступления в декабре 1944 года. Она сосредоточила свои лучшие бригады для наступления на востоке. Это заставило россиян обороняться по всей линии фронта. 75% российских сухопутных сил, включая воздушно-десантные подразделения, были сосредоточены именно на востоке Украины. Разведка также была сосредоточена в районах активного ведения боевых действий.

Наступление встревожило Москву

Для обеспечения секретности операции Украина хранила планы в тайне. О ней знал ограниченный круг лиц. Украинские военные также использовали дезинформацию и распространяли нарратив о том, что не смогут начать наступление до весны 2025 года. Отдельные подразделения, например 61-я механизированная бригада, объявили о переброске в другие районы, чтобы запутать российскую разведку.

Также Украина активно противодействовала разведывательным системам России, атакуя ее аэродромы и уничтожая российские дроны. Украинские силы применили различные виды оружия, чтобы Россия не смогла собрать подкрепление. Это напоминает Арденнскую операцию. Тогда Германия воспользовалась неблагоприятной погодой, из-за которой противник не мог вести воздушную разведку.

Издание отмечает, что украинское наступление вызвало тревогу в Москве, однако не смогло окончательно отвлечь внимание России от штурмовых действий на Востоке. В то же время украинская операция показала, что внезапные атаки возможны, однако для этого требуется тщательное планирование и обеспечение высокого уровня секретности.