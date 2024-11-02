Основное внимание – на оперативных передвижениях армии России и ВСУ. 24 Канал со ссылкой на отчет ISW от 2 ноября 2024 года публикует основные выводы аналитиков и карты боев.
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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от ISW
- Украинские войска недавно немного продвинулись к северу от Суджи. Россияне же могли продвинуться на восток от Коренево.
- Украинские и российские силы недавно незначительно продвинулись в центре Волчанска в Харьковской области. В частности, ВСУ захватили российскую позицию на улице Зерновой. Россияне также атаковали возле Липцов.
- Российские войска продвинулись на северо-восток от Купянска и на северо-запад от Кременной, незначительно продвинулись в пределах западной Петропавловки и возле Тернов. По состоянию на 31 октября российские войска захватили Кругляковку.
Карты боевых действий на разных участках фронта / Изображения ISW
- Ни российские, ни украинские источники не сообщали о боях на Северском направлении 1 ноября. Однако россияне осуществили ограниченные наземные атаки вблизи Часового Яра (не продвинулись). Так же россияне продолжали ограниченные операции под Торецком, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения.
- Министерство обороны России заявило о захвате Александрополя и Катериновки, но ISW не нашло подтверждения этим заявлениям и сейчас оценивает, что россияне еще примерно в 6 километрах от окраины Катериновки.
- Российские войска 1 ноября продолжили наступательные действия на Покровском направлении, но подтвержденных продвижений не сделали. Наряду с этим они продвинулись в направлении Курахово. Также российские и украинские источники сообщали о боях к северу от Угледара.
- Ограниченные бои продолжались в западной части Запорожской области, в частности вблизи Новоданиловки к северу от Работино. Также россияне продолжали ограниченные наземные атаки на левобережье Херсонской области.
В заключении аналитики ISW выделяют, что ВСУ продвинулись на север от Суджи, обе армии – в центре Волчанска, а российские войска – на северо-восток от Купянска и северо-запад от Кременной.