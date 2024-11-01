На это указывают аналитики Института изучения войны (ISW). Они говорят, что он хочет уничтожить украинскую государственность.

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Какова цель Путина

На днях, 30 октября, агентство Bloomberg сообщило, что президент Сербии Александар Вучич в начале октября 2024 года впервые за два с половиной года разговаривал с Владимиром Путиным. Сербский лидер поднял вопрос о прекращении огня в Украине.

На это российский диктатор ответил, что Россия выполнит все цели своей "специальной военной операции" в Украине. Согласно оценкам ISW, подобные цели заключаются в уничтожении украинской государственности и власти.

"Путин продолжает давать понять, что он не заинтересован в прекращении огня путем переговоров и стремится достичь своей цели – уничтожить украинскую государственность", – говорится в сообщении аналитиков Института.

Они также напомнили, что еще 5 июля во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в рамках его визита в Москву, Путин открыто отверг любое прекращение огня путем переговоров.

Прекращение огня путем переговоров на нынешних линиях и при нынешних обстоятельствах пойдет только на пользу России и даст Кремлю время для дальнейшей радикализации и милитаризации российского общества против Украины, а российским военным – время на отдых и восстановление, вероятно, перед осуществлением будущего наступления на Украину,

– отметили в ISW.

К слову, недавно эксперты писали, что Путин в очередной раз попытался использовать ядерную риторику, как рычаг влияния на Запад. В частности, таким образом он хочет ослабить помощь Украине от западных партнеров.