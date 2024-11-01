На це вказують аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Вони кажуть, що він хоче знищити українську державність.

Дивіться також Окупанти просуваються на захід від Куп'янська: огляд фронту від ISW

Яка мета Путіна

Днями, 30 жовтня, агентство Bloomberg повідомило, що президент Сербії Александар Вучич на початку жовтня 2024 року вперше за два з половиною роки розмовляв з Владіміром Путіним. Сербський лідер порушив питання щодо припинення вогню в Україні.

На це російський диктатор відповів, що Росія виконає всі цілі своєї "спеціальної військової операції" в Україні. Згідно з оцінками ISW, подібні цілі полягають у знищенні української державності та влади.

"Путін продовжує давати зрозуміти, що він не зацікавлений у припиненні вогню шляхом переговорів і прагне досягти своєї мети – знищити українську державність", – йдеться у повідомленні аналітиків Інституту.

Вони також нагадали, що ще 5 липня під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у межах його візиту до Москви, Путін відкрито відкинув будь-яке припинення вогню шляхом переговорів.

Припинення вогню шляхом переговорів на нинішніх лініях і за нинішніх обставин піде тільки на користь Росії і дасть Кремлю час для подальшої радикалізації й мілітаризації російського суспільства проти України, а російським військовим – час на відпочинок і відновлення, ймовірно, перед здійсненням майбутнього наступу на Україну,

– наголосили в ISW.

До слова, нещодавно експерти писали, що Путін в черговий раз спробував використати ядерну риторику, як важіль впливу на Захід. Зокрема, в такий спосіб він хоче послабити допомогу Україні від західних партнерів.