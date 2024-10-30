Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Там зауважили, що навчання з ядерного стримування проводять у Росії щороку.

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Як Путін спробував пригрозити Заходу

Аналітики повідомляють, що 29 жовтня Путін долучився до відеоконференції під час російських військових навчань. У рамках цих навчань стратегічні сили стримування здійснили запуск:

міжконтинентальні балістичні ракети наземного базування "Ярс";

балістичні ракети підводного базування "Синева" та "Булава";

крилаті ракети повітряного базування.

В ході заходу Путін заявив, що російська ядерна тріада продовжує забезпечувати суверенітет та безпеку країни та підтримувати баланс сил у світі.

Окрім того, російський диктатор підкреслив, що Росія потребує сучасних сил стримування через "зростання геополітичної напруженості" та "появу нових загроз".

Путін також заявив, що ракетні війська стратегічного призначення отримують нові стаціонарні та мобільні ракетні комплекси, які, за його словами, мають підвищену точність, скорочений час запуску та розширені можливості.

На що хоче вплинути Путін своїми заявами

Аналітики зазначили, що Росія вже проводила подібні навчання з ядерного стримування з використанням тих самих систем у жовтні 2022 та 2023 років.

Таким чином, російський диктатор знову скористався щорічними навчаннями для проведення інформаційних операцій із ядерними погрозами, якими глава Кремля хоче вплинути на прийняття західних рішень.

"ISW продовжує вважати, що Путін та інші високопосадовці намагаються використовувати ядерну риторику та регулярні військові навчання як форму рефлексивного контролю у спробі змусити західних осіб, які приймають рішення, стримати себе і стримати свою підтримку України", – резюмували аналітики.