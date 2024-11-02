Основна увага – на оперативних пересуваннях армії Росії та ЗСУ. 24 Канал із посиланням на звіт ISW від 2 листопада 2024 року публікує основні висновки аналітиків та карти боїв.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від ISW

Українські війська нещодавно трохи просунулися на північ від Суджі. Росіяни ж могли просунутися на схід від Кореневого.

Росіяни ж могли просунутися на схід від Кореневого. Українські та російські сили нещодавно незначно просунулися в центрі Вовчанська на Харківщині. Зокрема, ЗСУ захопили російську позицію на вулиці Зерновій. Росіяни також атакували біля Липців.

на Харківщині. Зокрема, ЗСУ захопили російську позицію на вулиці Зерновій. Росіяни також атакували біля Липців. Російські війська просунулися на північний схід від Куп’янська та на північний захід від Кремінної, незначно просунулися в межах західної Петропавлівки та біля Тернів. Станом на 31 жовтня російські війська захопили Кругляківку.

Карти бойових дій на різних ділянках фронту / Зображення ISW

Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про бої на Сіверському напрямку 1 листопада. Однак росіяни здійснили обмежені наземні атаки поблизу Часового Яру (не просунулися). Так само росіяни продовжували обмежені операції під Торецьком, але не зробили жодного підтвердженого просування.

(не просунулися). Так само росіяни продовжували обмежені операції під Торецьком, але не зробили жодного підтвердженого просування. Міністерство оборони Росії заявило про захоплення Олександрополя і Катеринівки , але ISW не знайшло підтвердження цих заяв і наразі оцінює, що росіяни ще за приблизно 6 кілометрів від околиці Катеринівки.

, але ISW не знайшло підтвердження цих заяв і наразі оцінює, що росіяни ще за приблизно 6 кілометрів від околиці Катеринівки. Російські війська 1 листопада продовжили наступальні дії на Покровському напрямку, але підтверджених просувань не зробили. Поруч із цим вони просунулися в напрямку Курахового . Також російські та українські джерела повідомляли про бої на північ від Вугледара.

. Також російські та українські джерела повідомляли про бої на північ від Вугледара. Обмежені бої тривали в західній частині Запорізької області, зокрема поблизу Новоданилівки на північ від Роботиного. Також росіяни продовжували обмежені наземні атаки на лівобережжі Херсонської області.

У висновку аналітики ISW виокремлюють, що ЗСУ просунулися на північ від Суджі, обидві армії – в центрі Вовчанська, а російські війська – на північний схід від Куп'янська та північний захід від Кремінної.