Також ворог багато разів штурмував на Покровському напрямку. У Генштабі ЗСУ повідомили деталі про ситуацію на кожному напрямку фронту, пише 24 Канал.

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Яка ситуація на фронті станом на вечір 4 листопада

На Харківському напрямку ворожі сили впродовж дня здійснили 8 атак поблизу Вовчанська.

На Куп'янському напрямку Збройні Сили відбили 19 атак. Активність ворог проявляв в районах Кіндрашівки, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Вешневого, Піщаного, Дружелюбівки, Лозової, Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 31 раз. Противник намагався просунутися в напрямку Чернещини, Греківки, Колісниківки, Катеринівки, Макіївки, Тернів, Зарічного та Торського.

На Сіверському напрямку загарбники один раз безуспішно штурмували позицію наших захисників в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку російські війська атакували 5 разів у районах Часового Яру та Ступочок. Два боєзіткнення досі тривають.

На Торецькому напрямку ворог за підтримки авіації 7 разів намагався вклинитися в оборону ЗСУ. Протягом дня окупанти атакували в районах Дачного, Торецька та Щербинівки, на даний час точиться один бій поблизу Щербинівки.

На Покровському напрямку з початку доби в районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Селидове, Юр’ївка та Вишневе наші війська відбивали 21 наступальну та штурмову дію ворога. Чотири з них ще тривають. Наші війська вживають заходів з утримання визначених рубежів, дають жорстку відсіч. За попередніми даними, за сьогодні ворог втратив 260 осіб вбитими та пораненими, також українські військовослужбовці знищили один танк, дві бойові броньовані машини, два БТР та два автомобілі. Окрім того, гармату, один БТР та один автомобіль було суттєво пошкоджено.

На Курахівському напрямку станом на 22 годину 4 листопада нараховується 84 бойових зіткнення. Загарбники зберігають активність, намагаючись йти вперед в напрямку населених пунктів Вовченка, Іллінка, Кремінна Балка, Ганнівка, Курахове, Новоселидівка, Новодмитрівка, Гостре, Максимівка, Антонівка, Дальнє, Катеринівка та Єлизаветівка. За наявною інформацією, за сьогодні ворог на даному напрямку втратив чотири бойові броньовані машини, п’ять бойових машин піхоти та один танк. Також було пошкоджено один танк, чотири бойові броньовані машини, дві бойові машини піхоти та одну зенітну установку.

На Времівському напрямку загарбники 16 разів атакували поблизу Трудового, Великої Новосілки, Урожайного, Роздольного, Сухих Ялів та Максимівки. Всі атаки були відбиті.

На Оріхівському напрямку Сили оборони зупинили 6 атак противника в напрямках Новоданилівки, Новоандріївки, Малих Щербаків та Оріхова.

На Придніпровському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни відбили три штурми російських загарбників.