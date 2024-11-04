Загалом, лише протягом минулої доби відбулося 169 бойових зіткнень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ.

Важливо Російські війська просунулися біля Покровська, Курахового і Вугледара: огляд фронту та карти ISW

Де зараз точаться запеклі бої

Харківський напрямок: окупанти 4 рази проводили наступальні та штурмові дії в районі Вовчанська.

Куп'янський напрямок: кількість бойових зіткнень за добу зросла до 16. Сили оборони відбивали ворожі атаки в районах Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Берестового, Загризового, Кругляківки, Вишневого та Першотравневого.

Ворог суне на Куп'янськ: дивіться на карті

Лиманський напрямок: ЗСУ зупинили 9 атак противника.Основні зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Греківка, Терни та Діброва.

Торецький напрямок: ворог завдавав авіаційних бомбардувань по районах населених пунктів Торецьк, Дружба, Петрівка та Диліївка. Крім того, окупанти 4 рази намагалися просунутися вперед поблизу Торецька.

Бої за Торецьк: дивіться на карті

Покровський напрямок: Сили оборони відбили 27 російських атак. Окупанти штурмують одночасно в районах кількох населених пунктів.

Яка ситуація в районі Покровська: дивіться на карті

Курахівський напрямок: українські захисники продовжують стримувати ворога, який намагається прорвати українські оборонні рубежі в районах Іллінки, Острівського, Дальнього, Антонівки та Катеринівки.

Бої за Курахове: дивіться на карті

Времівський напрямок: Сили оборони зупинили 20 атак російських загарбників у районі Трудового.

Оріхівський напрямок: ворожі підрозділи один намагались просунутись в напрямку Новоданилівки.

Придніпровський напрямок: загарбники тричі безрезультатно атакували позиції наших військ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли.

Сили оборони України також продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав 28 авіаударів, застосувавши 40 керованих авіабомб, також українські захисники відбили 13 ворожих атак.