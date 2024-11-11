Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Пошкодження Курахівського водосховища

Вадим Філашкін зауважив, що удар росіян по Курахівському водосховищу потенційно несе загрозу жителям населених пунктів на річці Вовчій – як на Донеччині, так і на Дніпровщині.

Станом на 16:00 встановлено, що рівень води у річці в межах Великоновосілківської громади піднявся на 1,2 метра. Підтоплень житла наразі не зафіксовано, – вказав він.

Очільник військової адміністрації вказав, що продовжується моніторинг рівня води у річці. Влада готова до будь-якого розвитку подій.

"Тримаю ситуацію на особистому контролі. У разі суттєвих змін повідомлятиму додатково", – зауважив Філашкін.