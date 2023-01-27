Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности при администрации президента США Джон Кирби. По его словам, процесс поступления танков Украине может быть длительным.

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В приоритете сейчас немецкие танки

Джон Кирби заявил, что, несмотря на продолжительность процесса предоставления американских танков, Украина получит необходимую технику. Немецкие танки Leopard 2 поступят в Украину как можно быстрее.

Украина готовится к весне. Обеспечение бронетехникой будет. Танки Leopard от Германии и европейских союзников и партнеров будут предоставлены в кратчайшие сроки. Вовремя, чтобы помочь им весной и летом,

– подчеркнул Кирби.

Отдельно координатор Совета нацбезопасности при администрации Байдена отметил, что то время, которое необходимо для подготовки танков к поставкам Украине, будет использовано для обучения украинских военных и налаживания логистики.

Какие танки предоставляет США и как приняли это решение

Во время брифинга заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что Вашингтон предоставит усовершенствованную модификацию своих танков – M1A2 Abrams. Однако этой техники на складах нет, поэтому для Украины они будут собираться на заводе General Dynamics в штате Огайо. Этот завод может производить 12 танков в месяц, но линия сейчас полна новых заказов на танки для Тайваня и Польши. Поэтому пока вопрос сроков изготовления танков для Украины открыт.

Танки, которые соберут для Украины, будут лишены брони с обедненного урана. Американское законодательство запрещает предоставлять секретные оборонные технологии за границу, ведь в этом случае есть угроза того, что технология может оказаться в руках врага.

Впоследствии издание NBC опубликовало материал, в котором говорится, что решение по танкам Abrams Джо Байден принял 23 января за 48 часов до официального объявления новой военной помощи Украине. Несмотря на сомнения руководителя Пентагона, глава Госдепа Энтони Блинкен, как сообщают СМИ, предложил Белому дому пойти на такой шаг, чтобы разрешить конфликт с Германией. Причиной стало то, что Берлин занял четкую позицию по предоставлению танков Украине только после Вашингтона.

Объявление о предоставлении танков в Белом доме, как утверждают источники издания, оценили как шаг для прикрытия Германии, который фактически сделали именно для того, чтобы Украина получила Leopard, ведь на поставки Abrams действительно нужно время.