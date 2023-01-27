По словам Джона Кирби, Джо Байден не исключает визит в Украину. При этом говорить о каких-либо конкретных сроках представитель Белого дома не стал.

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Когда Байден может приехать в Украину

Кирби заявил, что в "подходящее время президент США сделает это, но сейчас не время".

Байден остается в тесном контакте с президентом Зеленским. Они общаются часто и часто. Мы сейчас фокусируемся на том, чтобы обеспечить Украину вооружением,

– добавил Кирби.

Напомним, что ранее журналист телеканала NBC News Петер Николас сообщил, что президент США Джо Байден рассматривает возможность визита в Европу на годовщину вторжения России в Украину. По информации издания, рассматривается несколько стран, куда может приехать Джо Байден, в том числе Польша.

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