За словами Джон Кірбі, Джо Байден не виключає візит до України. При цьому говорити про якісь конкретні терміни представник Білого дому не став.

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Коли Байден може приїхати до України

Кірбі заявив, що у "слушний час президент США зробить це, але зараз не час".

Байден залишається у тісному контакті з президентом Зеленським. Вони спілкуються регулярно та часто. Ми зараз фокусуємося на тому, щоби забезпечити Україну озброєнням,

– додав Кірбі.

Зазначимо, що раніше журналіст телеканалу NBC News Петер Ніколас повідомив, що президент США Джо Байден розглядає можливість візиту до Європи на річницю вторгнення Росії в Україну. За інформацією видання, розглядається кілька країн, куди може приїхати Джо Байден, зокрема Польща.

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