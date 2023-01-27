За словами Джон Кірбі, Джо Байден не виключає візит до України. При цьому говорити про якісь конкретні терміни представник Білого дому не став.
Варте уваги План Блінкена: NBC розповіли про те, як Байден ухвалив історичне рішення щодо танків Abrams
Коли Байден може приїхати до України
Кірбі заявив, що у "слушний час президент США зробить це, але зараз не час".
Байден залишається у тісному контакті з президентом Зеленським. Вони спілкуються регулярно та часто. Ми зараз фокусуємося на тому, щоби забезпечити Україну озброєнням,
– додав Кірбі.
Зазначимо, що раніше журналіст телеканалу NBC News Петер Ніколас повідомив, що президент США Джо Байден розглядає можливість візиту до Європи на річницю вторгнення Росії в Україну. За інформацією видання, розглядається кілька країн, куди може приїхати Джо Байден, зокрема Польща.
Потужна допомога від США
- Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден підвередив намір озброїти Україну танками Abrams. Про це він заявив під час брифінгу у середу, 25 січня.
- Збройні Сили України отримають від США 31 танк Abrams для захисту територій та для досягнення стратегічних цілей.
- Американський лідер також оголосив, що Штати розпочинають навчання для ЗСУ на Abrams "якнайшвидше". Він зазначив, що потрібен час, щоб поставити танки на поле бою, але конкретних термінів не озвучив.
- Після отримання танків Україна наполягатиме на передачі західних винищувачах четвертого покоління, таких як американські F-16.
- Заступник радника Білого дому з національної безпеки Джон Файнер заявив, що США "дуже обережно" обговорюватимуть ідею постачання винищувачів з Києвом та його союзниками.
- Очікується, що питання передачі Україні винищувачів можуть обговорити під час наступної зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 14 лютого.