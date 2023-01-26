Відповідну інформацію з посиланням на власні джерела оприлюднив у твітер журналіст телеканалу NBC News Петер Ніколас. Інших деталей він не уточнив.
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Байден розглядає можливість поїздки в Європу у зв'язку з річницею вторгнення в Україну наступного місяця, повідомляють джерела,
– написав журналіст.
Офіційних коментарів від представників Білого дому наразі не було.
При цьому, за інформацією NBC, розглядається кілька країн, куди може приїхати президент США, зокрема Польща.
В адміністрації Байдена також обговорюють оголошення ще одного великого пакету військової допомоги Україні наприкінці лютого.
Чи міг би Байден приїхати в Україну
У квітні минулого року Байден заявляв, що хотів би приїхати з візитом в Київ. Однак, пізніше у Білому домі повідомили, що наразі не розглядають такої можливості.