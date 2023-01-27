Об этом свидетельствует список вооружений на официальном сайте немецкого правительства. Кроме того, Украина за последнюю неделю получила от Германии и другую технику и оружие.

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В этом контексте говорится о:

двух бронированных ремонтно-эвакуационных машинах,

30 тысячах снарядов до 40-миллиметровых гранатометов,

5 тысячах артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметра,

4 каретах скорой помощи,

18 грузовиках 8х8 со сменными кузовами.

Следует напомнить, что Германия передала Украине первый из четырех обещанных зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM 11 октября. Снабжение следующих трех систем планируется в течение 2023 года.

Что следует знать о системе IRIS-T

Наземно система противовоздушной обороны IRIS-T SLM в первую очередь предназначена для защиты гражданского населения путем отражения воздушных атак российской армии. Она считается одной из самых совершенных систем ПВО, которых даже нет на вооружении Бундесвера.

Кроме возможности стрелять на полсотни километров, комплекс имеет современные радиолокационные станции, способные видеть вражеские цели на расстоянии в 250 километров при любых погодных условиях. Важно, что для таких систем ПВО практически не существует мертвых зон пуска. Ведь ракета вылетает вертикально, и сразу может лететь в любую сторону.

К тому же пусковые установки IRIS-T SLM могут иметь колесную базу 8х8 или гусеничное шасси, позволяющее использовать эту систему практически в любом месте. Вылетающая из этого комплекса ракета движется со скоростью 3 Маха. Следовательно, воздушным целям россиян будет трудно избежать столкновения.