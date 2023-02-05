А это значит, что небо над Украиной будет еще более защищено. Сами системы ПВО, к слову, обещают нам предоставить вскоре. Понятно, что сначала необходимо нашим военным пройти обучение.

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ПВО будут в Украине весной

Командующий Воздушными силами ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил правительства Франции и Италии за принятие такого решения. Оно предполагает предоставление нашему государству системы ПВО/ПРО SAMP/T-Mamba. Эти установки усилят оборону нашего неба от возможных угроз со стороны России.

Немедленно принял решение о командировке необходимого количества подразделений зенитных ракетных войск на обучение. И они уже в пути,

– добавил он.

Олещук отметил, что с нетерпением ожидает украинских специалистов. Ведь весной 2023 они вернутся в Украину не с пустыми руками. Они будут иметь необходимые знания и умения, а также сами установки SAMP/T-Mamba.

Заметим, что о решение двух стран стало известно накануне. Его согласовали и озвучили глава вооруженных сил Франции и министр обороны Италии. Следует понимать, что это первая противоракетная система большой дальности, разработанная этими странами. С ее помощью у Украины будет возможность защищаться как от беспилотников, так и от ракет и российской авиации.

Интересно, что такая система может одновременно отслеживать и перехватывать 10 воздушных целей. Кроме того, это единая европейская система, способна перехватывать баллистические ракеты. Напомним, что у нас все еще нет вооружения, которое позволяло бы нам это делать.

Передачу систем готовили заранее