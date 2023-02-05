А це означає, що небо над Україною буде ще більш захищене. Самі системи ППО, до слова, обіцяють нам надати невдовзі. Ясна річ, що спочатку необхідно нашим військовим пройти навчання.

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ППО будуть в Україні навесні

Командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук подякував урядам Франції та Італії за ухвалення такого рішення. Воно передбачає надання нашій державі системи ППО/ПРО SAMP/T-Mamba. Ці установки посилять оборону нашого неба від можливих загроз з боку Росії.

Негайно ухвалив рішення про відрядження необхідної кількості підрозділів зенітних ракетних військ на навчання. І вони вже в дорозі,

– додав він.

Олещук зауважив, що з нетерпінням очікує на українських фахівців. Адже навесні 2023 року вони повернуться до України не з порожніми руками. Вони матимуть необхідні знання й уміння, а також самі установки SAMP/T-Mamba.

Зауважимо, що про рішення двох країн стало відомо напередодні. Його узгодили й озвучили очільник збройних сил Франції та міністр оборони Італії. Слід розуміти, що це перша протиракетна система великої дальності, розроблена цими країнами. З її допомогою Україна матиме можливість захищатися як від безпілотників, так і ракет і російської авіації.

Цікаво, що така система одночасно може відстежувати та перехоплювати 10 повітряних цілей. Крім того, це єдина європейська система, здатна перехоплювати балістичні ракети. Нагадаємо, що ми все ще не маємо озброєння, яке б дозволяло нам це робити.

Передачу систем готували заздалегідь