Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, що союзники посилюють оборону нашого повітряного простору, бо знають, що існує "іранська загроза".

До теми Немає відповідних засобів: у Повітряних силах розповіли про труднощі в збитті балістичних ракет

Передусім він наголосив, що наразі була лише політична заява про готовність Італії та Франції передати цей комплекс. Офіційних погоджень передачі цих ракет – не було.

Водночас він пояснив, для чого ракети до SAMP/T і що він має на увазі говорячи про "іранську загрозу".

Іранська загроза, тобто той фактор, що Іран може поставити Росії балістичні ракети з дальністю 300 та 700 кілометрів, є. Потрібно враховувати ці ризики, наші союзники це розуміють і посилюють нашу протиракетну оборону,

– зазначив Юрій Ігнат.

Водночас наголосив, що "нас цікавить одне: коли і скільки воно (системи ППО) прийде вже в Україну, щоб мати повітряний щит, про який ми мріємо".

Зверніть увагу! Російські пропагандисти почали розповідати, що під час масованого ракетного удару 26 січня вони вперше використали іранські балістичні ракети. Однак, Західні партнери не мають даних про це. Тож, найімовірніше, це спроба морального тиску. Водночас в ОП повідомляли, що Росія може отримати від Ірану балістичні ракети для продовження атак по мирних містах України. Утім, договору про передачу такого озброєння ще немає.

Що відомо про передачу ракет до SAMP/T