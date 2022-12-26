Про це 24 каналу розказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, зараз новини, наприклад, про те, Росія нібито підписала передачу винищувачів МіГ-35 в обмін на балістичні ракети – це більше інформаційні спекуляції.

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Однак Подоляк визнає, що, безумовно, Росія все ж намагається отримати від Ірану бодай щось, бодай якусь кількість ракет певної дальності для того, щоб збільшити свої ресурсні можливості. Адже удари по критичній інфраструктурі – один з основних типів війни, який сьогодні веде Росія.

Чи можна вплинути на Іран

Саме тому важливо якось впливати на Іран, аби він відмовився від цієї співпраці. Один зі способів зробити це – схиляти ООН до більш інтенсивних слідчих робіт щодо того, чи є якісь домовленості між Росією і Іраном.

Це дуже важливо довести, адже ще у 2015 році була прийнята резолюція ООН, згідно з якою Іран не має права використовувати технології для виготовлення не те що балістичних ракет, а взагалі сучасної зброї як такої. І порушення цієї резолюції має мати певні наслідки.

Утім, ООН займає не дуже активну позицію у тому, щоб пояснювати Ірану, якими будуть ці наслідки, якщо він таки передасть Росії ще й балістичні ракети. Тобто зараз було б бажано тиснути на ООН, і таким чином опосередковано на Іран.

Крім того, окремі партнери України, а особливо США, також на різних рівнях ведуть комунікацію з Іраном, пояснюючи йому ті самі перспективи та апелюючи тим, що посилення співпраці з Росією точно не обійдеться без максимально масштабних наслідків.

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Що потрібно Україні

При цьому, аби убезпечити себе, Україна досі потребує ЗРК, систем протиповітряної та протиракетної оборони, аби навіть за найгіршого розвитку подій забезпечити мінімізацію втрат від ракетних атак.

Працюємо на всіх напрямках – і на рівні міністерства закордонних справ, і на рівні президента Володимира Зеленського, який тисне на наших партнерів, і на рівні інформаційному, і на рівні нашого представництва в ООН, і неформально – на рівні комунікацій політичних радників нашої країни та інших країн,

– запевнив Подоляк.

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