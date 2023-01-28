Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что союзники усиливают оборону нашего воздушного пространства, потому что знают, что существует "иранская угроза".

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Прежде всего, он подчеркнул, что сейчас было лишь политическое заявление о готовности Италии и Франции передать этот комплекс. Официальных согласований передачи этих ракет не было.

В то же время он объяснил, для чего ракеты к SAMP/T и что он имеет в виду, говоря об "иранской угрозе".

Иранская угроза, то есть тот фактор, что Иран может поставить России баллистические ракеты с дальностью 300 и 700 километров, есть. Надо учитывать эти риски, наши союзники это понимают и усиливают нашу противоракетную оборону,

– отметил Юрий Игнат.

В то же время подчеркнул, что "нас интересует одно: когда и сколько они (системы ПВО) придут уже в Украину, чтобы иметь воздушный щит, о котором мы мечтаем".

Обратите внимание! Российские пропагандисты начали рассказывать, что во время массированного ракетного удара 26 января они впервые использовали иранские баллистические ракеты. Однако, у Западных партнеров нет данных об этом. Поэтому, вероятнее всего, это попытка морального давления. В то же время в ОП сообщали, что Россия может получить от Ирана баллистические ракеты для продолжения атак по мирным городам Украины Впрочем, договора о передаче такого вооружения еще нет.

Что известно о передаче ракет в SAMP/T