В одном из поврежденных домов жил 19-летний Иван. Парень переехал в Одессу из Николаева – там из-за окупантов он потерял свой дом. Теперь же враг разрушил квартиру, которую он арендовал.

Обратите внимание После удара по Одессе – 7 пострадавших: 17-летний парень в тяжелом состоянии, но пришел в себя

Что говорят свидетели ракетного удара

Иван рассказал, что проснулся в момент, когда на него начал падать потолок. Поэтому сразу пришлось бежать в коридор. В результате атаки не только частично обрушился потолок в квартире, но и балкон. Кроме того, выбило все окна.

Я проснулся, когда на меня начал падать потолок. Я бросился в коридор. Так я потерял дом в Николаеве, а тут я потерял съемную квартиру,

– рассказал парень.

Еще одну жительницу дома – 85-летнюю Светлану, спасли чрезвычайники. Однако после того, как ей оказали первую медицинскую помощь, она вернулась в свою разрушенную квартиру и сказала, что останется там.

Последствия ракетной атаки по Одессе

После выхода из зерновой сделки Россия начала почти ежедневно терроризировать Одесщину и Одессу в частности. Ночью 23 июля россияне нанесли самый массированный удар по историческому центру города, использовав 5 типов ракет, среди которых баллистические, крылатые и противокорабельные. Силы ПВО уничтожили 9 из 19 ракет.

В результате атаки повреждены десятки зданий, среди которых Свято-Преображенский кафедральный собор и Дом ученых. Атака унесла жизни 1 человека, 22 пострадали.

Италия уже пообещала оказать помощь в восстановлении исторических памятников, поврежденных Россией. А вот УПЦ МП, пользовавшаяся Свято-Преображенским собором, не может даже назвать виновника атаки.