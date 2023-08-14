Российский правозащитник Марк Фейгин сказал 24 Каналу, что провокация Кремля в Черном море является очередным нарушением международного права.
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"Я думаю, это был демонстративный акт. Мол, их решение серьезное", – отметил Фейгин.
Заметный факт "инцидента" состоит в том, что якобы задержанный корабль был как раз под флагом Палау, а не турецкий или израильский. Вряд ли россияне отважились на провокацию против таких судов.
Какая может быть реакция на "инцидент"
Любой дипломатический ответ на провокацию России не имеет смысла, ведь страна-агрессор не находится внутри системы международного права.
"Но, возможно, какое-нибудь российское судно осмотрят где-то в районе турецких вод", – предположил Фейгин.
Как известно, Россия заявила, что будет рассматривать как военные все суда, которые будут следовать по Черному морю в украинские порты. Украина ответила зеркальным заявлением насчет кораблей, которые будут направляться в российские порты.
"Задержание" судна в Черном море: реакция Украины
- Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что россияне в очередной раз соврали, поскольку никакие другие официальные источники не подтвердили "инцидент".
- Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук также сомневается в оригинальности видео "задержки судна".
- В МИД Украины назвали действия России в Черном море провокационными. Там подчеркнули, что действия страны-агрессора являются грубым нарушением Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву и других норм международного права.