Украинская сторона в день инцидента заявила, что россияне в очередной раз соврали. Однако оккупанты уже 14 августа обнародовали видео, на котором якобы российский вертолет Ка-29 забирает досмотровую команду с борта какого-то судна. Очевидцы из танкера Olvia сообщили InformNapalm, что даже в случае такого инцидента он происходил уже в территориальных водах Турции, пишет 24 Канал.

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Какое новое заявление сделала страна-террорист

Российские СМИ уже 14 августа обнародовали видео, на котором заметно, как вертолет Ка-29 с борта патрульного корабля "Василий Быков" якобы забирает "смотровую группу морпехов", которые могли высадиться на судно в 30 морских милях от побережья Турции.

Россияне опубликовали видео: смотрите, что якобы происходило на судне

Что говорят в Украине

Издание InformNapalm 13 августа написало, что минобороны России солгало об успешном осмотре судна. Об этом они знают, ссылаясь на данные объективного контроля, предоставленного изданию моряками одного из судов, наблюдавших за этим происшествием с расстояния.

Как указали моряки, судно "Сукра Окан" не подчинилось требованиям рашистов застопорить ход, а просто временно сменило курс в направлении берега, территориальных вод Турции. Никакого вертолета не было и предупредительных выстрелов тоже. Были только угрозы россиян в радиоэфире. На борту "Сукра Окан" находился турецкий экипаж, который "положил болт" на угрозы и не подчинился,

– заявили в волонтерском сообществе.

После обнародования видео россиянами проект InformNapalm уточнил, что вышеприведенную информацию о деталях инцидента предоставил экипаж танкера Olvia, непосредственно наблюдавший за ситуацией с сухогрузом "Сукра Окан". Ведь, согласно данным сервиса Marinetraffic, маршрут танкера действительно проходил и даже пересекался с сухогрузом "Сукра Окан".

По данным InformNapalm, танкер проходил в нескольких милях в точке возле территориальных вод Турции, где, вероятно, произошел инцидент с россиянами, поэтому предоставленные комментарии относительно действий россиян и дополнительные фото и аудиоматериалы приняты как заслуживающий доверия источник.

В то же время, после публикации видео россиян, InformNapalm запросило дополнительные комментарии у наблюдателя, который описал ситуацию с "Сукра Окан". Впоследствии источник танкера Olvia объяснил ситуацию.

По его данным, если позже досмотр "Сукра Окан" и был, тогда он состоялся уже в территориальных водах Турции, и потому с танкера Olvia уже этого не увидели. Кроме того:

моряки не могли предположить, что россияне полезут осматривать судно в территориальных водах одной из стран НАТО;

судно "Сукра Окан" сменило курс в сторону Турции по рекомендации турецкого радиоэфира.

То есть на этапе наблюдения все выглядело так, как будто экипаж "Сукра Окан" проигнорировал команды россиян и ушел в турецкие территориальные воды. В таком случае неясна реакция самой Турции, если россияне все же останавливали и осматривали судно в их водах принудительно. Это тянет на международный скандал,

– отметили в InformNapalm.



Скриншот источника, предоставлявшего информацию / InformNapalm

Что говорят в Турции

Издание Sky News 14 августа отметило, что Турция знает об инциденте в Черном море. В частности, представитель министерства обороны Турции заявил, что он:

знает об инциденте, связанном с кораблем, направлявшимся в Румынию;

подтвердил, что официальные лица расследуют его.

Пока никаких комментариев от Украины или владельцев судна не было. И этот инцидент, вероятно, еще больше повысит напряженность и усилит беспокойство в судоходной отрасли относительно рисков ведения бизнеса в регионе,

– говорится в сообщении.

Что заявляли о предполагаемом инциденте в Черном море