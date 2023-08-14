Українська сторона у день інциденту заявила, що росіяни вкотре збрехали. Проте окупанти вже 14 серпня оприлюднили відео, на якому нібито російський гелікоптер Ка-29 забирає доглядову команду з борта якогось судна. Очевидці з танкера Olvia повідомили InformNapalm, навіть у випадку такого інциденту, він відбувався вже в територіальних водах Туреччини, пише 24 Канал.

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Яку нову заяву зробила країна-терорист

Російські ЗМІ вже 14 серпня оприлюднили відео, на якому помітно, як гелікоптер Ка-29 з борту патрульного корабля "Василь Биків" нібито забирає "оглядову групу морпіхів", які могли висадитись на судно за 30 морських миль від узбережжя Туреччини.

Росіяни опублікували відео: дивіться, що нібито відбувалось на судні

Що кажуть в Україні

Видання InformNapalm 13 серпня написало, що міноборони Росії збрехало про успішний огляд судна. Про це вони знають, посилаючись на дані об'єктивного контролю, який надали виданню моряки одного із суден, які спостерігали за цією подією з відстані.

Як вказали моряки, судно "Сукра Окан" не підкорилося вимогам рашистів застопорити хід, а просто тимчасово змінило курс у напрямку берега, територіальних вод Туреччини. Ніякого гелікоптера не було і попереджувальних пострілів теж. Були тільки погрози росіян у радіоефірі. На борту "Сукра Окан" перебував турецький екіпаж, який "поклав болт" на погрози та не підкорився,

– заявили у волонтерській спільноті.

Після оприлюднення відео росіянами, проєкт InformNapalm уточнив, що вищенаведену інформацію про деталі інциденту надав екіпаж танкера Olvia, який безпосередньо спостерігав за ситуацією з суховантажем "Сукра Окан". Адже, згідно з даними сервісу Marinetraffic, маршрут танкера справді пролягав та навіть перетинався з суховантажем "Сукра Окан".

За даними InformNapalm, танкер проходив в декількох милях в точці біля територіальних вод Туреччини, де ймовірно трапився інцидент з росіянами, тому надані коментарі щодо дій росіян та додаткові фото та аудіоматеріали прийняті як джерело, що заслуговує довіру.

Водночас після публікації відео росіян, InformNapalm запросило додаткові коментарі у спостерігача, який описав ситуацію із "Сукра Окан". Згодом джерело танкера Olvia пояснило ситуацію.

За його даними, якщо пізніше догляд "Сукра Окан" і був, тоді він відбувся вже в територіальних водах Туреччини й тому з танкера Olvia вже цього не побачили. Окрім того:

моряки не могли припустити, що росіяни полізуть оглядати судно в територіальних водах однієї з країн НАТО;

судно "Сукра Окан" в бік Туреччини змінило курс за рекомендацією турецького радіоефіру.

Тобто на етапі спостереження все виглядало ніби екіпаж "Сукра Окан" проігнорував команди росіян і пішов у турецькі територіальні води. В такому випадку не зрозуміла реакція самої Туреччини, якщо росіяни все ж таки зупиняли та оглядали судно в їх водах примусово. Це тягне на міжнародний скандал,

– зазначили в InformNapalm.



Скриншот джерела, яке надавало інформацію / InformNapalm

Що кажуть в Туреччині

Видання Sky News 14 серпня зазначило, що Туреччині відомо про інцидент в Чорному морі. Зокрема, речник міністерства оборони Туреччини заявив, що він:

знає про інцидент, пов'язаний з кораблем, який прямував до Румунії;

підтвердив, що офіційні особи розслідують його.

Наразі жодних коментарів від України чи власників судна не було. Та цей інцидент, ймовірно, ще більше підвищить напруженість і посилить занепокоєння в судноплавній галузі щодо ризиків ведення бізнесу в регіоні,

– мовиться в повідомленні.

Що заявляли про ймовірний інцидент в Чорному морі