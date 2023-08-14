Російський правозахисник Марк Фейгін сказав 24 Каналу, що провокація Кремля в Чорному морі становить чергове порушення міжнародного права.

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"Я думаю, це був демонстративний акт. Мовляв, їхнє рішення серйозне", – зазначив Фейгін.

Прикметний факт "інциденту" полягає в тому, що нібито затриманий корабель був саме під прапором Палау, а не турецький чи ізраїльський. Навряд чи росіяни наважились на провокацію проти таких суден.

Зверніть увагу! Розслідувачі InformNapalm спростували заяву російського міноборони про "успішний огляд судна". Насправді корабель "Сукра Окан" не підкорився вимогам окупантів застопорити хід, а просто тимчасово змінив курс у напрямку берега територіальних вод Туреччини.

Яка може бути реакція на "інцидент"

Будь-яка дипломатична відповідь на провокацію Росії не має сенсу, адже країна-агресорка не перебуває всередині системи міжнародного права.

"Але, можливо, якесь російське судно оглянуть десь у районі турецьких вод", – припустив Фейгін.

Як відомо, Росія заявила, що розглядатиме як військові всі судна, що прямуватимуть Чорним морем до українських портів. Україна відповіла дзеркальною заявою щодо кораблів, що прямуватимуть до російських портів.

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