Цей інцидент нібито відбувся ближче до турецьких берегів. Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, однак зауважив, що реакції з турецького боку ще не було.
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"Закінчать як сомалійські пірати"
Міністерство оборони Росії повідомило, що буцімто висадили десант і зупинили судно у фактично піратський спосіб. Згодом росіяни оприлюднили відео зі своїм гелікоптером та присутністю своїх військових на кораблі. На відео видно, що екіпаж примусили сидіти на відкритій палубі.
Окрім того, джерелом цієї інформації є російське міноборони.
У мене виникають запитання щодо оригінальності цього відео. Якщо висадка десанту таки відбулась, то це було в територіальних водах Туреччини,
– наголосив Сергій Братчук.
Зрештою, саме на вимогу Туреччини цивільне судно змінило курс з Ізмаїла до румунського порту "Сулина". Відповіді від міжнародних організацій судноплавства не було, як і офіційних заяв від Туреччини.
"Проведемо паралелі, чим і як закінчили сомалійські пірати. Хто про них зараз чує? Російського Чорноморського флоту не буде в Чорному морі, ось побачите. Власне, доля Росії теж передбачена", – підсумував Братчук.
Сергій Братчук про інцидент у Чорному морі: дивіться відео
"Зупинка" цивільного судна у Чорному морі: що відомо
- Російське міноборони 13 серпня повідомило, що нібито примусово зупинили судно "Сукра Окан", яке рухалось в український Ізмаїльський морський торговельний порт. Росіяни стверджують, що корабель начебто не підкорявся їхнім закликам зупинитися для огляду. Тому, за їхніми словами, спочатку відкрили попереджувальний вогонь, а згодом висадили морських піхотинців із гелікоптера Ка-29.
- Вже увечері речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк спростувала факт зупинки корабля, зазначивши, що інформацію про це не підтвердило жодне офіційне джерело. При цьому вона додала, що Росія усіма способами намагається показати своє "панування" у Чорному морі.
- Згодом міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков зауважив, що Україна офіційно ані підтвердила, ані спростувала інцидент. Водночас він наголосив, що терор Росії у Чорному морі відчутний. Міністр закликав міжнародні організації дати оцінку цим подіям.