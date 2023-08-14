Этот инцидент якобы случился ближе к турецким берегам. Об этом 24 Каналу рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, однако отметил, что реакции с турецкой стороны еще не последовало.
Читайте больше Горел и был под ударом дронов: что за "Василий Быков", "остановивший" сухогруз в Черном море
"Кончат как сомалийские пираты"
Министерство обороны России сообщило, что якобы высадили десант и остановили судно фактически пиратским способом. Впоследствии россияне обнародовали видео со своим вертолетом и присутствием своих военных на корабле. На видео видно, что экипаж заставили сидеть на открытой палубе.
Кроме того, источником этой информации является российское минобороны.
У меня возникают вопросы касательно оригинальности этого видео. Если высадка десанта таки произошла, то это было в территориальных водах Турции,
– подчеркнул Сергей Братчук.
В конце концов, именно по требованию Турции гражданское судно сменило курс из Измаила в румынский порт "Сулина". Ответа от международных организаций судоходства не последовало, как и официальных заявлений от Турции.
"Проведем параллели, чем и как закончили сомалийские пираты. Кто о них сейчас слышит? Российского Черноморского флота не будет в Черном море, вот увидите. Собственно, судьба России тоже предусмотрена", – подытожил Братчук.
Сергей Братчук об инциденте в Черном море: смотрите видео
"Остановка" гражданского судна в Черном море: что известно
- Российские минобороны 13 августа сообщили, что якобы принудительно остановили судно "Сукра Окан", которое двигалось в украинский Измаильский морской торговый порт. Россияне утверждают, что корабль вроде бы не подчинялся их призывам остановиться для досмотра. Поэтому, по их словам, сначала открыли предупредительный огонь, а затем высадили морских пехотинцев с вертолета Ка-29.
- Уже вечером спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк опровергла факт остановки корабля, отметив, что информацию об этом не подтвердил ни один официальный источник. При этом она добавила, что Россия всеми способами пытается показать свое господство в Черном море.
- Позже министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков отметил, что Украина официально ни подтвердила, ни опровергла инцидент. В то же время он подчеркнул, что террор России в Черном море ощутим. Министр призвал международные организации дать оценку этим событиям.