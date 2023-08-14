Об этом рассказал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков в соцсети Х, ранее известный как твиттер. В частности, он обратился за реакцией о якобы остановка судна "Сукра Окан" в Международную морскую организацию, страной-членом которой также является и Россия, передает 24 Канал.

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Кубраков призвал отреагировать на ситуацию с судном

Министр инфраструктуры заявил, что Украина пока официально не подтвердила и не опровергла информацию, что российские военные открыли огонь по гражданскому балкеру "Сукра Окан". В то же время он все же признал, что Россия совершает террор в Черном море, поэтому призвал международные организации дать оценку этим событиям.

Мы обращаемся к Международной морской организации и партнерам жестко отреагировать на действия России и приложить все усилия для прекращения террора в Черном море. Кроме этого, нужно принять меры против России, как страны-члена этой организации,

– сказал Кубраков.

Он отметил, что акт обструкции является откровенным попранием прав черноморских государств на свободное судоходство. К тому же это нарушение прав иностранных судов на мирный проход через территориальное море прибрежных стран.

Он также рекомендовал капитанам судов, следующих в или из украинских морских портов, проплывать как можно ближе к побережью северо-западной части Черного моря. В частности, речь идет о территориальных водах Турции, Румынии и Болгарии.

Подоляк также отреагировал на провокации России

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк также отреагировал на "остановку" Россией судна "Сукра Окан" в Черном море. Он отметил, что это "безусловное нарушение международного морского права, акт пиратства и преступление против гражданских судов третьей страны в акватории других государств".

Этот прецедент с попыткой введения "каперского права" (право на атаку и задержание судна недружественного государства – 24 Канал) требует четкой юридической фиксации, установления всех лиц и признания факта совершения преступления со стороны международного сообщества,

– сказал Подоляк.

В заключение он заверил, что Украина "сделает все необходимые выводы и выберет оптимальный ответ". В то же время следует подчеркнуть, что в настоящее время официально атаку на судно "Сукра Окан" не подтвердил ни один из официальных источников.

Что известно об "атаке" судна "Сукра Окан"