Об этом рассказал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков в соцсети Х, ранее известный как твиттер. В частности, он обратился за реакцией о якобы остановка судна "Сукра Окан" в Международную морскую организацию, страной-членом которой также является и Россия, передает 24 Канал.
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Кубраков призвал отреагировать на ситуацию с судном
Министр инфраструктуры заявил, что Украина пока официально не подтвердила и не опровергла информацию, что российские военные открыли огонь по гражданскому балкеру "Сукра Окан". В то же время он все же признал, что Россия совершает террор в Черном море, поэтому призвал международные организации дать оценку этим событиям.
Мы обращаемся к Международной морской организации и партнерам жестко отреагировать на действия России и приложить все усилия для прекращения террора в Черном море. Кроме этого, нужно принять меры против России, как страны-члена этой организации,
– сказал Кубраков.
Он отметил, что акт обструкции является откровенным попранием прав черноморских государств на свободное судоходство. К тому же это нарушение прав иностранных судов на мирный проход через территориальное море прибрежных стран.
Он также рекомендовал капитанам судов, следующих в или из украинских морских портов, проплывать как можно ближе к побережью северо-западной части Черного моря. В частности, речь идет о территориальных водах Турции, Румынии и Болгарии.
Подоляк также отреагировал на провокации России
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк также отреагировал на "остановку" Россией судна "Сукра Окан" в Черном море. Он отметил, что это "безусловное нарушение международного морского права, акт пиратства и преступление против гражданских судов третьей страны в акватории других государств".
Этот прецедент с попыткой введения "каперского права" (право на атаку и задержание судна недружественного государства – 24 Канал) требует четкой юридической фиксации, установления всех лиц и признания факта совершения преступления со стороны международного сообщества,
– сказал Подоляк.
В заключение он заверил, что Украина "сделает все необходимые выводы и выберет оптимальный ответ". В то же время следует подчеркнуть, что в настоящее время официально атаку на судно "Сукра Окан" не подтвердил ни один из официальных источников.
Что известно об "атаке" судна "Сукра Окан"
- Российские минобороны 13 августа отчитались, что российские военные якобы остановили судно "Сукра Окан" под флагом Палау Этот корабль двигался в украинский Измаильский морской торговый порт.
- Информацию об остановке этого судна опровергла пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она заметила, что эту информацию пока не подтверждает ни один из официальных источников, кроме минобороны России.
- Кроме того, расследователи InformNapalm получили доказательства от моряков, наблюдавших за судном, что экипаж "Сукра Окан" не пошел на требования и запугивание россиян. Таким образом, информация российского министерства обороны оказалась всего лишь фейком.