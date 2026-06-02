Начальник отдела коммуникаций 110-й отдельной механизированной бригады Иван Секач озвучил 24 Каналу мнение, что впоследствии появятся отдельные войска НРК. По его словам, до конца 2026 года эти работы смогут выполнять операции по освобождению территорий.

Какие возможности появляются с НРК?

Иван Секач отметил, что сейчас роту наземных роботизированных комплексов будут масштабировать до батальона. НРК появляется в каждом механизированном батальоне. С их помощью организуют логистику. Поэтому россияне не знают, как догнать ВСУ в технологическом развитии.

Думаю, что дальше это будет развиваться в нашу пользу, и операции будут проводиться еще с большей долей роботов, применением систем управления, разведки и всего остального. Поэтому понемногу будем продвигаться вперед и освобождать территории,

– подчеркнул он.

Прежде всего НРК можно загрузить больше, чем бомбер, который может перевозить до 20 килограммов. Комплекс способен взять полтонны. НРК выполняют до 30% работы по логистике. Вероятно, до конца года 50 – 70% логистики будет на роботах.

Однако по эвакуации раненых НРК очень медленные, а это опасно. Поэтому нужно решать проблемы по скорости этих комплексов.

Например, у него обычная скорость примерно 10 километров в час, до 20 максимум. А когда они начнут ехать 40 – 50 километров в час, то это будет большой прорыв. Для этого нужна подвеска, которая может проезжать, удерживая, чтобы не рассыпался груз. Сейчас над этим работают разработчики, усложняют НРК относительно своих возможностей,

– объяснил начальник отдела коммуникаций.

Есть войска беспилотных систем. Вероятно, будут и отдельные войска НРК. Потому что они могут перевозить не только грузы, но и ударные средства, например, беспилотные. То есть будет авианосный, гранатометный, пулеметный НРК и так далее.

Они смогут осуществлять операции на уровне освобождения территории без применения людей. Это вопрос ближайшего будущего. Я думаю, что до конца года уже будут какие-то примеры такого применения,

– считает Секач.

Напомним, что, как пишет Politico, в Силах обороны планируют, что до 30% солдат могут заменить роботы на самых сложных участках фронта. Ведь наземные роботизированные комплексы (НРК), которые уже используются на поле боя, могут кардинально изменить характер ведения войны.