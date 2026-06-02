Військовий експерт Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що теоретично може бути якась ділянка фронту, на якій ймовірний доволі слабкий опір росіян чи слабо підготовлені бійці. Водночас майже по всій лінії зіткнення росіяни мають укріплення, артилерію, операторів безпілотників та інші протитанкові засоби.

Що потрібно для бронетанкового прориву?

За словами Павла Нарожного, класичний бронетанковий прорив передбачає попереднє знищення оборонних рубежів противника. Для цього артилерія та авіація мають прорвати ділянку фронту, знищити укріплення та мінні поля, після чого бронетехніка отримує можливість вийти в оперативний простір і швидко просуватися вперед.

Але наразі, з огляду на високу насиченість фронту протитанковими засобами та обмежену кількість танків, які Україна могла б залучити до такої операції, подібний сценарій є вкрай малоймовірним. Якщо буде такий прорив, то значна кількість техніки, зокрема 20 – 30%, буде точно втрачена,

– наголосив він.

Військовий експерт додав, що навіть додаткова допомога від західних партнерів не розв'язує всіх проблем. Сучасні танки є надзвичайно дорогими та складними у виробництві, а темпи їхнього випуску навіть у провідних країнах залишаються обмеженими.

Цікаво. Україна отримує кошти для закупівлі американського озброєння через систему PURL. У Міноборони зазначили, що фінансів для цього вистачає, проте деталі не розголошують. Водночас недавно Володимир Зеленський звернувся до керівництва США з проханням посилити оборонні спроможності нашої держави.

Водночас, за його словами, Сполучені Штати теоретично могли б передати частину танків зі складів зберігання, адже мають значний запас Abrams.

Чому самих танків недостатньо для наступу?

Нарожний пояснив, що масштабна наступальна операція не може базуватися лише на використанні бронетехніки. Після прориву оборони за танками має рухатися піхота, яка закріплюватиметься на зайнятих позиціях.

Крім того, для руйнування російських укріплень потрібна величезна кількість артилерійських боєприпасів.

Тут мовиться про мільйон і більше артилерійських боєприпасів, які потрібні для такої задачі. Дрони тут не підходять, тому що потрібні спеціальні бетонобійні боєприпаси,

– зауважив військовий експерт.

На його думку, ще однією серйозною проблемою є необхідність приховано зосередити великі сили для наступу. Аби прорив був успішним можуть знадобитися десятки танків та значні резерви особового складу.

Непоміченим це не пройде, тому що в росіян є колаборанти, супутникова розвідка та інші типи розвідки. Вони зможуть побачити це накопичення на якійсь ділянці,

– зазначив Нарожний.

Він також звернув увагу, що на Донбасі складно приховати велике угруповання військ через особливості місцевості. Там бракує лісів і щільної забудови, де можна було б замаскувати значну кількість людей та техніки.

Яка ситуація на фронті?

Українським військовим вдалося провести важливу операцію – ускладнити логістику окупантів у Донецькій області. Сили оборони перерізали шляхопровід до тимчасово окупованого Дебальцевого.

Росіяни намагаються просуватись на Сумському напрямку, але немає підтверджень про успіхи противника там. Наші військові тримають оборону на багатьох напрямках і докладають великих зусиль, аби контратакувати.

Росіянам у травні 2026 року вдалося окупувати 14 квадратних кілометрів території України. Проте ця цифра показує невдачі противника, адже Силам оборони вдалось повернути під свій контроль більше територій. Відомо, що вперше з 2023 року росіяни втратили більше, ніж змогли захопити.