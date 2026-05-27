Науковці намагалися скласти кримінологічний та психологічний портрет колаборанта, зокрема, хто ця людина, в яких умовах вона зростала, як жила та чому погодилася зрадити країну, передає 24 Канал.

Що роблять із колаборантами в Україні?

За статтею про колабораційну діяльність від початку повномасштабного вторгнення було відкрито понад 11 тисяч кримінальних проваджень. З них суди ухвалили вже 3 тисячі вироків.

Дослідники проводили глибинні інтерв'ю, тести та анкети для 50 чоловіків і 50 жінок, які вже безпосередньо у в'язницях.

Станом на травень 2025 року за ґратами перебували 579 людей. Їх визнали винними за статтями, пов'язаними з колабораційною діяльністю. Науковці зауважили, що більшу частину з них становлять чоловіки – 72%. Жінки-колаборантки – 28%,

– сказала Софія Трощук.

Крім того, цікаво, що 82% засуджених колаборантів не мали вищої освіти. Зрадників держави виявляють у різних регіонах України, а їхній вік – це переважно люди 40+, зокрема ті, хто народилися у радянські часи.

Звісно, є ідейники. Ті, хто справді прагне "русского миру". Однак часто колаборанти, кажуть дослідники, були просто інфантильними. Тобто думали, що вони "маленькі люди", прийде зараз "дорослий" і наведе порядок, а їм – за гроші чи під тиском, доведеться просто виконати частину роботи,

– зауважила ведуча 24 Каналу.

Вона також наголосила, що Координаційний штаб має власний проєкт, що називається "Хочу к своим". Це можливість для всіх охочих колаборантів виїхати до Росії. Проте у ГУР кажуть, що, після виконаних завдань, росіянам ці люди вже не потрібні. Їх кидають напризволяще.

Однак проєкт "Хочу к своим" має 1 мільйон переглядів, а понад 400 колаборантів згодилися і чекають на виїзд. З них 70 прихильників Росії вже поїхали "до своїх" – їх обміняли на українців, що перебували у російській неволі.

СБУ затримала колаборанта, який наводив атаку на Київ

СБУ затримала агента російських спецслужб, який коригував ракетно-дронову атаку по Києву 24 травня. Уже наступного дня після обстрілу він проводив дорозвідку біля одного з об'єктів Міноборони та фіксував наслідки ворожих ударів.

За даними слідства, зібрану інформацію фігурант мав передавати куратору з Росії у режимі реального часу. Окупанти планували використати ці дані для підготовки нових та коригування повторних атак по столиці.

Замовлення ворога виконував 18-річний киянин, який потрапив до уваги російських спецслужб, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах. Після вербування агент виїжджав у передмістя столиці, де на гугл-карті позначав транспортні коридори, якими переганяють військову техніку ЗСУ.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у державній зраді. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна,

– додала Софія Трощук.

Вона підсумувала, що подібні дослідження колаборантів є дуже важливими, адже в майбутньому допоможуть краще розуміти, як працювати із такими людьми.

Російські агенти в Україні: останні новини

СБУ затримала в Одесі російського агента, який передавав ворогу координати для ракетних ударів та розвідував позиції української ППО. Зловмисником виявився місцевий майстер із ремонту комп'ютерної техніки, якого росіяни завербували через соцмережі.

СБУ викрила агентурну мережу ФСБ, яка діяла в кількох регіонах України та коригувала російські ракетні удари по українських містах. Зловмисники збирали координати об'єктів критичної інфраструктури та передавали їх ворогу для підготовки нових атак.

СБУ викрила та нейтралізувала агентурну мережу російських спецслужб на Донеччині, ключовою фігурою якої була жінка. Вона не лише збирала й передавала ворогу дані про розташування українських військ та об'єктів інфраструктури для коригування ударів, а й переховувала російського військового.