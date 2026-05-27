Ученые пытались составить криминологический и психологический портрет коллаборациониста, в частности, кто этот человек, в каких условиях он рос, как жил и почему согласился предать страну, передает 24 Канал.
Что делают с коллаборационистами в Украине?
По статье о коллаборационистской деятельности с начала полномасштабного вторжения было открыто более 11 тысяч уголовных производств. Из них суды вынесли уже 3 тысячи приговоров.
Исследователи проводили глубинные интервью, тесты и анкеты для 50 мужчин и 50 женщин, которые уже непосредственно в тюрьмах.
По состоянию на май 2025 года за решеткой находились 579 человек. Их признали виновными по статьям, связанными с коллаборационистской деятельностью. Ученые отметили, что большую часть из них составляют мужчины – 72%. Женщины-коллаборационистки – 28%,
– сказала София Трощук.
Кроме того, интересно, что 82% осужденных коллаборационистов не имели высшего образования. Предателей государства обнаруживают в разных регионах Украины, а их возраст – это преимущественно люди 40+, в частности те, кто родились в советские времена.
Конечно, есть идейники. Те, кто действительно стремится к "русскому миру". Однако часто коллаборационисты, говорят исследователи, были просто инфантильными. То есть думали, что они "маленькие люди", придет сейчас "взрослый" и наведет порядок, а им – за деньги или под давлением, придется просто выполнить часть работы,
– отметила ведущая 24 Канала.
Она также отметила, что Координационный штаб имеет собственный проект, который называется "Хочу к своим". Это возможность для всех желающих коллаборационистов выехать в Россию. Однако в ГУР говорят, что, после выполненных задач, россиянам эти люди уже не нужны. Их бросают на произвол судьбы.
Однако проект "Хочу к своим" имеет 1 миллион просмотров, а более 400 коллаборационистов согласились и ждут выезда. Из них 70 сторонников России уже поехали "к своим" – их обменяли на украинцев, находившихся в российской неволе.
СБУ задержала коллаборанта, который наводил атаку на Киев
СБУ задержала агента российских спецслужб, который корректировал ракетно-дроновую атаку по Киеву 24 мая. Уже на следующий день после обстрела он проводил доразведку возле одного из объектов Минобороны и фиксировал последствия вражеских ударов.
По данным следствия, собранную информацию фигурант должен был передавать куратору из России в режиме реального времени. Оккупанты планировали использовать эти данные для подготовки новых и корректировки повторных атак по столице.
Заказ врага выполнял 18-летний киевлянин, который попал во внимание российских спецслужб, когда искал "легкие заработки" в Телеграмм-каналах. После вербовки агент выезжал в пригород столицы, где на гугл-карте обозначал транспортные коридоры, которыми перегоняют военную технику ВСУ.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в государственной измене. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества,
– добавила София Трощук.
Она подытожила, что подобные исследования коллаборационистов очень важны, ведь в будущем помогут лучше понимать, как работать с такими людьми.
СБУ задержала в Одессе российского агента, который передавал врагу координаты для ракетных ударов и разведывал позиции украинской ПВО. Злоумышленником оказался местный мастер по ремонту компьютерной техники, которого россияне завербовали через соцсети.
СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ, которая действовала в нескольких регионах Украины и корректировала российские ракетные удары по украинским городам. Злоумышленники собирали координаты объектов критической инфраструктуры и передавали их врагу для подготовки новых атак.
СБУ разоблачила и нейтрализовала агентурную сеть российских спецслужб в Донецкой области, ключевой фигурой которой была женщина. Она не только собирала и передавала врагу данные о расположении украинских войск и объектов инфраструктуры для корректировки ударов, но и прятала российского военного.