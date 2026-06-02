Военный эксперт Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что теоретически может быть какой-то участок фронта, на котором вероятен довольно слабое сопротивление россиян или слабо подготовленные бойцы. В то же время почти по всей линии соприкосновения россияне имеют укрепления, артиллерию, операторов беспилотников и другие противотанковые средства.

Смотрите также Наступление Сил обороны в Донецкой и Днепропетровской областях, рекордное количество штурмов: как изменилась линия фронта за неделю

Что нужно для бронетанкового прорыва?

По словам Павла Нарожного, классический бронетанковый прорыв предусматривает предварительное уничтожение оборонительных рубежей противника. Для этого артиллерия и авиация должны прорвать участок фронта, уничтожить укрепления и минные поля, после чего бронетехника получает возможность выйти в оперативное пространство и быстро продвигаться вперед.

Но пока, учитывая высокую насыщенность фронта противотанковыми средствами и ограниченное количество танков, которые Украина могла бы привлечь к такой операции, подобный сценарий крайне маловероятен. Если будет такой прорыв, то значительное количество техники, в частности 20 – 30%, будет точно потеряно,

– подчеркнул он.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Военный эксперт добавил, что даже дополнительная помощь от западных партнеров не решает всех проблем. Современные танки являются чрезвычайно дорогими и сложными в производстве, а темпы их выпуска даже в ведущих странах остаются ограниченными.

Интересно. Украина получает средства для закупки американского вооружения через систему PURL. В Минобороны отметили, что финансов для этого хватает, однако детали не разглашают. В то же время недавно Владимир Зеленский обратился к руководству США с просьбой усилить оборонные возможности нашего государства.

В то же время, по его словам, Соединенные Штаты теоретически могли бы передать часть танков со складов хранения, ведь имеют значительный запас Abrams.

Почему самих танков недостаточно для наступления?

Нарожный объяснил, что масштабная наступательная операция не может базироваться только на использовании бронетехники. После прорыва обороны за танками должна двигаться пехота, которая будет закрепляться на занятых позициях.

Кроме того, для разрушения российских укреплений нужно огромное количество артиллерийских боеприпасов.

Здесь говорится о миллионе и более артиллерийских боеприпасов, которые нужны для такой задачи. Дроны здесь не подходят, потому что нужны специальные бетонобойные боеприпасы,

– отметил военный эксперт.

По его мнению, еще одной серьезной проблемой является необходимость скрыто сосредоточить большие силы для наступления. Чтобы прорыв был успешным могут понадобиться десятки танков и значительные резервы личного состава.

Незамеченным это не пройдет, потому что у русских есть коллаборационисты, спутниковая разведка и другие типы разведки. Они смогут увидеть это накопление на каком-то участке,

– отметил Нарожный.

Он также обратил внимание, что на Донбассе сложно скрыть большую группировку войск из-за особенностей местности. Там не хватает лесов и плотной застройки, где можно было бы замаскировать значительное количество людей и техники.

Какова ситуация на фронте?

Украинским военным удалось провести важную операцию – усложнить логистику оккупантов в Донецкой области. Силы обороны перерезали путепровод к временно оккупированному Дебальцево.

Россияне пытаются продвигаться на Сумском направлении, но нет подтверждений об успехах противника там. Наши военные держат оборону на многих направлениях и прилагают большие усилия, чтобы контратаковать.

Россиянам в мае 2026 года удалось оккупировать 14 квадратных километров территории Украины. Однако эта цифра показывает неудачи противника, ведь Силам обороны удалось вернуть под свой контроль больше территорий. Известно, что впервые с 2023 года россияне потеряли больше, чем смогли захватить.