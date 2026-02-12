Уряд прискорює введення в обробіток розмінованих земель

Уряд вніс зміни до Порядку обстеження земельних ділянок, які користуються пільгами через можливе мінне забруднення. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Відтепер органи місцевого самоврядування перевірятимуть, чи використовуються такі землі за цільовим призначенням. Зібрана інформація передаватиметься до Центру гуманітарного розмінування, після чого фахівці з протимінної діяльності проводитимуть нетехнічне обстеження для підтвердження або спростування факту забруднення.

Якщо буде встановлено, що ділянка фактично обробляється, податкові пільги для неї скасують.

За даними платформи GRIT, наразі понад 10 тисяч гектарів земель одночасно мають статус потенційно забруднених і при цьому використовуються в агровиробництві. У пріоритеті — саме такі ділянки, які можна безпечно повернути до повноцінного господарського обігу.

Зверніть увагу! Прем'єр-міністр також повідомила, що з лютого 2022 року до продуктивного використання після очищення від вибухонебезпечних предметів уже повернули 49 415 квадратних кілометрів територій.

