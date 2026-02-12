Японці будуть впроваджувати новітні технології в Україні

Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) підписала грантові угоди з усіма 47 японськими компаніями для проведення техніко-економічних обґрунтувань та апробації інноваційних технологій. Також будуть впроваджуватися нові бізнес-моделі спільно з українськими партнерами.

Проєкт реалізується в межах флагманської ініціативи "Зелене промислове відновлення України шляхом передачі технологій і створення нових підприємств спільно з приватними компаніями Японії". Очікується, що понад 30 тисяч людей в Україні отримають нові професійні навички, а 47 сучасних технологій буде протестовано, впроваджено або адаптовано в різних галузях.

За словами заступника генерального директора ЮНІДО Юко Ясунаги, ініціатива сприятиме створенню робочих місць, підвищенню конкурентоспроможності промисловості, розвитку нових секторів та формуванню інноваційних екосистем. Він зазначив, що вже відібрано 47 японських технологій для реалізації в Україні.

Що отримають українські аграрії?

У Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України наголошують, що українські підприємства отримають доступ до передових рішень, що дозволить модернізувати виробництво та посилити позиції на ринку. Фінансування проєкту забезпечує уряд Японії.

Ініціатива охоплює ключові напрями, зокрема агробізнес і продовольчі ланцюги створення доданої вартості, водну інфраструктуру, циркулярну економіку, інформаційно-комунікаційні технології, енергетику, водень і аміак, підвищення продуктивності малих і середніх підприємств, допоміжне обладнання та телемедицину.

Японська сторона розглядає проєкт як можливість залучити малі та середні компанії й стартапи до відновлення України, використовуючи свій досвід, зокрема у сфері ліквідації наслідків катастроф.

Зверніть увагу! Посол Японії в Україні Масаші Накаґоме зазначив, що поєднання японських технологій з українськими інноваціями може створити потужний синергетичний ефект для промислового, соціального та економічного відновлення країни.

