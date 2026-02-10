Морози без снігу шкодять посівам

Критичні морози, відсутність стабільного снігового покриву та утворення льодяної кірки можуть призвести до пошкодження значної частини озимих культур, повідомляє "Суспільне". Президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко розповів, що за оцінками, ризики стосуються приблизно п'ятої частини з 5 мільйонів гектарів озимих посівів.

За словами фахівця, майже 1 мільйон гектарів може зазнати пошкоджень, насамперед у центральних та східних регіонах країни. Йдеться про Полтавську область, частину Черкаської, Луганську, Донецьку та частково Харківську області, де поєдналися низькі температури, відсутність снігу та льодяна кірка на поверхні ґрунту.

Найвищі ризики фіксують саме в регіонах, де опади випадали у вигляді дощу, а згодом замерзали, не сформувавши захисного снігового шару. Водночас у районах без льоду на поверхні ґрунту, зокрема в Одеській області, втрати можуть бути мінімальними.

За оцінкою фахівців, на півдні, заході та частково на півночі України втрати озимих культур не перевищуватимуть середньорічний рівень і становитимуть близько 3 відсотків.

Які культури страждають найбільше?

Найбільш уразливими до таких погодних умов залишаються озимий ячмінь і ріпак. Водночас добре розвинені посіви озимої пшениці мають вищі шанси на відновлення, якщо період обледеніння буде нетривалим.

За даними науковців Інституту сільського господарства Національної академії аграрних наук України у Кіровоградській області, 3 лютого температура повітря на дослідних полях знижувалася до -22 градусів Цельсія, а ґрунт промерзав на глибину до 40 – 50 сантиметрів. На поверхні при цьому сформувалася льодяна кірка, яка створює додаткову загрозу для рослин.

Фахівці зазначають, що за таких умов озимі культури фактично перебувають у стані «морозильної камери», а короткочасні відлиги не здатні швидко змінити ситуацію через глибоке промерзання ґрунту. Вирішальними чинниками залишаються тривалість перебування посівів під льодом, стан вузла кущіння та запаси цукрів у рослинах.

Остаточні висновки щодо масштабів можливих втрат, за словами експертів, можна буде зробити лише після відновлення весняної вегетації. Уже зараз аграріям радять готуватися до диференційованого підходу до підживлення та догляду за посівами залежно від їхнього фактичного стану.

