Морозы без снега вредят посевам

Критические морозы, отсутствие стабильного снежного покрова и образование ледяной корки могут привести к повреждению значительной части озимых культур, сообщает "Суспільне". Президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко рассказал, что по оценкам, риски касаются примерно пятой части из 5 миллионов гектаров озимых посевов.

По словам специалиста, почти 1 миллион гектаров может получить повреждения, прежде всего в центральных и восточных регионах страны. Речь идет о Полтавской области, часть Черкасской, Луганскую, Донецкую и частично Харьковскую области, где соединились низкие температуры, отсутствие снега и ледяная корка на поверхности почвы.

Самые высокие риски фиксируют именно в регионах, где осадки выпадали в виде дождя, а впоследствии замерзали, не сформировав защитного снежного слоя. В то же время в районах без льда на поверхности почвы, в частности в Одесской области, потери могут быть минимальными.

По оценке специалистов, на юге, западе и частично на севере Украины потери озимых культур не будут превышать среднегодовой уровень и составят около 3 процентов.

Какие культуры страдают больше всего?

Наиболее уязвимыми к таким погодным условиям остаются озимый ячмень и рапс. В то же время хорошо развитые посевы озимой пшеницы имеют более высокие шансы на восстановление, если период обледенения будет непродолжительным.

По данным ученых Института сельского хозяйства Национальной академии аграрных наук Украины в Кировоградской области, 3 февраля температура воздуха на опытных полях снижалась до -22 градусов Цельсия, а почва промерзала на глубину до 40 – 50 сантиметров. На поверхности при этом сформировалась ледяная корка, которая создает дополнительную угрозу для растений.

Специалисты отмечают, что при таких условиях озимые культуры фактически находятся в состоянии "морозильной камеры", а кратковременные оттепели не способны быстро изменить ситуацию из-за глубокого промерзания почвы. Решающими факторами остаются продолжительность пребывания посевов подо льдом, состояние узла кущения и запасы сахаров в растениях.

Окончательные выводы относительно масштабов возможных потерь, по словам экспертов, можно будет сделать только после возобновления весенней вегетации. Уже сейчас аграриям советуют готовиться к дифференцированному подходу к подкормке и уходу за посевами в зависимости от их фактического состояния.

