Как работают дроны-сборщики апельсинов

На крупных апельсиновых плантациях Бразилии продолжаются испытания автономных систем сбора урожая, разработанных израильским стартапом Tevel, сообщает Fresh Plaza. Демонстрационные проекты реализует компания Dal Tecnologia, которая уже два года тестирует технологию в местных хозяйствах.

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Так называемые "аэроботические роботы" работают в садах автономно, оставаясь соединенными кабелями с мобильной наземной платформой. Благодаря камерам, сенсорам и программному обеспечению дроны определяют местонахождение плодов, оценивают их размер, цвет и степень спелости, после чего осторожно снимают апельсины с помощью специальных вакуумных захватов.

Наземный модуль выполняет роль центра управления и логистики. Он обеспечивает дроны питанием, собирает урожай в специальные контейнеры и обрабатывает информацию, полученную во время работы в саду.

Технология поможет решить проблему нехватки работников

По словам представителей Dal Tecnologia, одной из главных причин заинтересованности производителей новой технологией является дефицит рабочей силы. В то же время компания отмечает, что роботы не имеют целью полностью заменить людей.

Дроны прежде всего предназначены для сбора плодов в верхней части деревьев, где ручная работа является более сложной и опасной. Поэтому многие фермеры вынуждены регулярно обрезать деревья до высоты 3,5 – 4 метров, хотя высокие насаждения потенциально могут обеспечивать большую урожайность.

Сейчас один дрон способен собирать один плод примерно каждые 12 секунд. Полноценная система состоит из шести дронов, которые работают одновременно.

По словам разработчиков, это может показаться медленным, "но система работает 24 часа в сутки семь дней в неделю".

Технологию планируют применять и для других фруктов

Сегодня испытания проходят при участии одного из крупнейших производителей апельсинового сока в Бразилии, который финансирует пилотные проекты. Часть дронов может работать не с вакуумными захватами, а со специальными режущими механизмами. В таком случае плоды используют для переработки на сок.

Технология уже около восьми лет коммерчески применяется в Европе, где ее активно используют для сбора яблок.

В Бразилии главный акцент пока делают на апельсинах и яблоках. В то же время интерес к системе уже проявляют производители груш, персиков и гуавы. Однако для работы с этими культурами разработчикам еще нужно усовершенствовать алгоритмы распознавания плодов.

В компании отмечают, что сейчас сосредотачиваются на наиболее перспективных культурах, чтобы ускорить развитие технологии и ее внедрение в промышленное садоводство.

На Херсонщине восстанавливают орошения: в этом году добавят еще 1 тысячу гектаров

На правобережной части Херсонской области продолжается постепенное восстановление систем орошения, которые имеют критическое значение для местного агропроизводства. Уже в этом году площади полива планируют увеличить до 5 тысяч гектаров.

В течение прошлого года фермерские хозяйства области самостоятельно восстановили еще 1 тысячу гектаров орошаемых земель. Сейчас аграрии продолжают работы и рассчитывают расширить площади полива еще на 1 тысячу гектаров до конца текущего года.