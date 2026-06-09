Фермерам будут компенсировать расходы на выращивание хлопчатника

В Государственном аграрном реестре (ДАР) начинается прием заявок на получение безвозвратной финансовой помощи для производителей хлопчатника, сообщили в Министерстве экономики Украины. Программа распространяется на аграриев Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

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Сельхозпроизводители могут рассчитывать на выплаты в размере до 10 тысяч гривен за каждый гектар посевов хлопчатника под урожай текущего года.

Подать заявку можно до 10 июля 2026 года. Для участия в программе аграриям необходимо подтвердить факт посева культуры и отсутствие налоговой задолженности.

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Для получения средств заявители должны предоставить справку об итогах сева хлопчатника под урожай текущего года, заверенную подписью юридического лица или физического лица-предпринимателя, а также справку из Государственной налоговой службы об отсутствии задолженности перед бюджетом.

Почему государство поддерживает выращивание хлопчатника

В Минэкономики отмечают, что развитие производства хлопчатника является ответом на климатические изменения, которые все сильнее влияют на аграрный сектор южных регионов Украины.

Из-за разрушения оросительной инфраструктуры и повышения средних температур традиционные культуры становятся менее эффективными. Зато хлопчатник хорошо адаптирован к засушливым условиям благодаря мощной корневой системе.

Специалисты отмечают, что культура способна обеспечивать стабильные урожаи даже на деградированных землях и требует значительно меньше воды по сравнению со многими другими сельскохозяйственными культурами.

Первые производители уже получили государственную поддержку

Программа поддержки хлопководства в Украине уже имеет первые результаты. В 2025 году компенсацию получили два производителя - из Одесской и Николаевской областей.

Общая площадь посевов, за которую была оказана помощь, составляла 5 гектаров. Общая сумма государственной поддержки составила 50 тысяч гривен.

Правительство рассчитывает, что новый этап программы позволит привлечь больше аграриев к выращиванию хлопчатника и будет способствовать диверсификации производства в южных областях Украины, которые больше всего страдают от засухи и недостатка водных ресурсов.

Фермерам будут компенсировать расходы на удобрения: правительство готовит новую программу поддержки

Украинские аграрии могут получить новый вид государственной поддержки уже в этом году. Правительство работает над механизмом частичной компенсации стоимости комплексных минеральных удобрений отечественного производства.

Соответствующий проект постановления подготовило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Документ предусматривает создание отдельного направления государственной помощи для хозяйств, которые используют отечественные удобрения для выращивания собственной сельскохозяйственной продукции.

Получить поддержку смогут как юридические лица, так и физические лица-предприниматели, основной деятельностью которых является производство сельскохозяйственной продукции. Важным условием станет приобретение комплексных минеральных удобрений украинского производства в текущем году.