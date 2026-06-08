Херсонские аграрии ежегодно наращивают площади полива

По состоянию на начало июня 2026 года на правобережье Херсонщины удалось восстановить орошение на площади 4 тысячи гектаров. Об этом сообщил директор Департамента развития сельского хозяйства и орошения Херсонской областной военной администрации Дмитрий Юнусов, говорится на "Суспільному".

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По его словам, важным этапом восстановления инфраструктуры стал ремонт дюкера на трассе М-14 вблизи села Покровское, который провели в 2024 году. Благодаря этому удалось вернуть доступ к поливу на площади около 3 тысяч гектаров.

В течение прошлого года фермерские хозяйства области самостоятельно восстановили еще 1 тысячу гектаров орошаемых земель. Сейчас аграрии продолжают работы и рассчитывают расширить площади полива еще на 1 тысячу гектаров до конца текущего года.

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Дмитрий Юнусов отметил, что большинство хозяйств региона ежегодно увеличивает площади орошения на 1 – 1,5 тысячи гектаров. В результате уже в 2026 году общая площадь земель с восстановленным поливом на правобережье Херсонщины должна достичь 5 тысяч гектаров.

Восстановление оросительных систем является одной из ключевых задач для аграрного сектора области, ведь именно полив позволяет обеспечивать стабильное производство сельскохозяйственной продукции в условиях засушливого климата юга Украины.

Фермерам будут компенсировать расходы на удобрения: правительство готовит новую программу поддержки

Украинские аграрии могут получить новый вид государственной поддержки уже в этом году. Правительство работает над механизмом частичной компенсации стоимости комплексных минеральных удобрений отечественного производства.

Получить поддержку смогут как юридические лица, так и физические лица-предприниматели, основной деятельностью которых является производство сельскохозяйственной продукции. Важным условием станет приобретение комплексных минеральных удобрений украинского производства в текущем году.