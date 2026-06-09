Фермерам компенсуватимуть витрати на вирощування бавовнику

У Державному аграрному реєстрі (ДАР) розпочинається прийом заявок на отримання безповоротної фінансової допомоги для виробників бавовнику, повідомили у Міністерстві економіки України. Програма поширюється на аграріїв Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

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Сільгоспвиробники можуть розраховувати на виплати в розмірі до 10 тисяч гривень за кожен гектар посівів бавовнику під урожай поточного року.

Подати заявку можна до 10 липня 2026 року. Для участі у програмі аграріям необхідно підтвердити факт посіву культури та відсутність податкової заборгованості.

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Для отримання коштів заявники повинні надати довідку про підсумки сівби бавовнику під урожай поточного року, засвідчену підписом юридичної особи або фізичної особи-підприємця, а також довідку з Державної податкової служби про відсутність заборгованості перед бюджетом.

Чому держава підтримує вирощування бавовнику

У Мінекономіки зазначають, що розвиток виробництва бавовнику є відповіддю на кліматичні зміни, які дедалі сильніше впливають на аграрний сектор південних регіонів України.

Через руйнування зрошувальної інфраструктури та підвищення середніх температур традиційні культури стають менш ефективними. Натомість бавовник добре адаптований до посушливих умов завдяки потужній кореневій системі.

Фахівці наголошують, що культура здатна забезпечувати стабільні врожаї навіть на деградованих землях та потребує значно менше води порівняно з багатьма іншими сільськогосподарськими культурами.

Перші виробники вже отримали державну підтримку

Програма підтримки бавовництва в Україні вже має перші результати. У 2025 році компенсацію отримали два виробники — з Одеської та Миколаївської областей.

Загальна площа посівів, за яку було надано допомогу, становила 5 гектарів. Загальна сума державної підтримки сягнула 50 тисяч гривень.

Уряд розраховує, що новий етап програми дозволить залучити більше аграріїв до вирощування бавовнику та сприятиме диверсифікації виробництва в південних областях України, які найбільше потерпають від посухи та нестачі водних ресурсів.

Фермерам компенсуватимуть витрати на добрива: уряд готує нову програму підтримки

Українські аграрії можуть отримати новий вид державної підтримки вже цього року. Уряд працює над механізмом часткової компенсації вартості комплексних мінеральних добрив вітчизняного виробництва.

Відповідний проєкт постанови підготувало Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Документ передбачає створення окремого напряму державної допомоги для господарств, які використовують вітчизняні добрива для вирощування власної сільськогосподарської продукції.

Отримати підтримку зможуть як юридичні особи, так і фізичні особи-підприємці, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції. Важливою умовою стане придбання комплексних мінеральних добрив українського виробництва у поточному році.