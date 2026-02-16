Как изменилась стоимость овощей за неделю?
В Украине на прошлой неделе начала дорожать морковь (с 9 – 13 до 9 – 15 гривен за килограмм), сообщают аналитики EastFruit. В то же время на фоне роста предложения цены на свеклу снизились (с 9 – 13 до 9 – 15 гривен за килограмм).
На прошлой неделе сразу в нескольких тепличных комбинатах Украины начали реализацию огурцов нового оборота, цены на которые традиционно выше импортных. В результате максимальный уровень цен на эту продукцию вырос (за неделю подорожали с 140 – 170 до 140 – 180 гривен за килограмм).
Чеснок подорожал (с 60 – 125 до 115 – 125 гривен за килограмм), а зеленый лук подешевел (с 340 – 360 до 250 – 280 гривен за килограмм).
Обратите внимание! Третью неделю подряд снижаются цены на виноград (с 60 – 170 до 60 – 165 гривен за килограмм).
Цены на тепличные огурцы и помидоры побили пятилетний рекорд
Цены на тепличные огурцы и помидоры в Украине достигли рекордного уровня из-за сокращения импорта из Турции и влияние валютного курса.
Эксперты прогнозируют, что высокие цены могут сохраняться еще несколько недель или месяц, пока не появятся большие партии украинских овощей с марта.