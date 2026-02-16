Як змінилася вартість овочів за тиждень?

В Україні минулого тижня почала дорожчати морква (з 9 – 13 до 9 – 15 гривень за кілограм), повідомляють аналітики EastFruit. В той самий час на тлі зростання пропозиції ціни на буряки знизилися (з 9 – 13 до 9 – 15 гривень за кілограм).

Минулого тижня відразу в кількох тепличних комбінатах України розпочали реалізацію огірків нового обороту, ціни на які традиційно вищі за імпортні. У результаті максимальний рівень цін на цю продукцію зріс (за тиждень здорожчали з 140 – 170 до 140 – 180 гривень за кілограм).

Часник подорожчав (з 60 – 125 до 115 – 125 гривень за кілограм), а зелена цибуля подешевшала (з 340 – 360 до 250 – 280 гривень за кілограм).

Зверніть увагу! Третій тиждень поспіль знижуються ціни на виноград (з 60 – 170 до 60 – 165 гривень за кілограм).

