Вартість помідорів та огірків рекордно злетіла

Ціни на тепличні овочі в Україні наразі залишаються рекордними за останні щонайменше п'ять сезонів, повідомляє EastFruit. За словами експерта аграрного ринку, координатора проєкту EastFruit Weekly Ukraine Олександра Хорєва, гуртові ціни на огірки становлять 135 – 165 гривень за кілограм залежно від сорту, якості та обсягів партії.

Помідори коштують 120 – 140 гривень за кілограм. Для порівняння, торік у цей період середня ціна на помідори була трохи нижчою за 100 гривень за кілограм, а огірки продавалися приблизно по 110 гривень за кілограм. Таким чином, зростання за рік склало близько 25 – 30%.

Експерт зазначає, що ключовим чинником подорожчання є ситуація в країні-виробнику. Узимку основні обсяги тепличних овочів надходять в Україну з Туреччини. Нині там спостерігається сезонне зменшення збору врожаю, що призвело до скорочення постачання і зростання цін не лише для України, а й для інших європейських ринків.

Що буде далі з цінами на помідори та огірки?

Попит на тепличні овочі залишається стабільним упродовж зими, тому за зменшення пропозиції ціни закономірно зростають. Додатковим чинником є девальвація гривні – національна валюта нині слабша порівняно з минулим роком щодо долара США та євро, що впливає на кінцеву вартість імпортної продукції.

За прогнозами експерта, високі ціни можуть утримуватися ще кілька тижнів або навіть місяць. Першими на ринок почнуть масово надходити українські огірки, згодом – помідори.

В Україні також працюють тепличні комбінати з цілорічним виробництвом, однак через високі ціни на енергоносії їхня продукція залишається дорогою, а обсяги – обмеженими. Більш значні партії українських овочів очікуються з березня, а у квітні поставки зростуть. Традиційно в середині весни це сприяє зниженню цін на ринку.

