Як змінилися ціни на овочі в Україні?

Ціни на овочі в Україні минулого тижня переважно зростали, повідомляє EastFruit. Почали дорожчати столові буряки (з 7 – 9 до 7 – 10 гривень за кілограм).

Після незначного зниження попереднього тижня знову почали зростати ціни на огірки (з 120 – 130 до 140 – 170 гривень за кілограм). Збільшилася вартість кілограма солодкого (з 145 – 160 до 180 – 200 гривень за кілограм) та гіркого перцю (з 100 – 180 до 190 – 210 гривень за кілограм). Дорожче, ніж тижнем раніше, продавалася пекінська капуста (з 22 – 25 до 25 – 30 гривень за кілограм).

Водночас ціни на броколі знизилися (з 190 – 210 до 160 – 170 гривень за кілограм). Подорожчали часник (з 50 – 120 до 60 – 125 гривень за кілограм) та зелена цибуля.

Які фрукти подорожчали?

Фруктовий сегмент відзначився подорожчанням яблука (з 15 – 35 до 30 – 45 гривень за кілограм). Продовжують знижуватись ціни на виноград (з 140 – 180 до 60 – 170 гривень за кілограм). Мандарин подорожчав (з 60 – 100 до 70 – 130 гривень за кілограм), а апельсин подешевшав.

Почали зростати ціни на хурму та гранат. Дорожче, ніж тижнем раніше, продавався ківі (з 110 – 170 до 140 – 180 гривень за кілограм).

