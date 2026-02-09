Чому тепличні помідори в Україні знову дорожчають?

Скорочення обсягів тепличних помідорів на українському ринку за останній тиждень дозволило продавцям суттєво підвищити відпускні ціни, повідомляють аналітики проєкту EastFruit. Наприкінці січня вартість продукції в цьому сегменті зросла щонайменше на 15% за 7 днів, тоді як тижнем раніше підвищення було незначним.

Основним постачальником тепличних помідорів у цей період традиційно залишається Туреччина, однак протягом кількох останніх тижнів обсяги імпорту з цієї країни скорочувалися. Водночас попит на продукцію в Україні зберігався на стабільному рівні, а в самій Туреччині ціни на тепличні овочі також зростали через сезонні фактори.

Зверніть увагу! За даними щоденного моніторингу, наразі гуртові ціни на тепличні помідори в Україні становлять 110 – 130 гривень за кілограм (2,55 – 3,05 долара США за кілограм). Це щонайменше на 15% дорожче, ніж наприкінці попереднього робочого тижня, коли продукцію продавали по 2,09 – 2,55 долара США за кілограм залежно від якості та обсягів партій.

Учасники ринку застерігають, що подальше зростання цін може негативно вплинути на купівельну активність. У такому разі гуртові компанії та роздрібні мережі можуть скоротити обсяги закупівель тепличних овочів.

Важливо! Наразі тепличні помідори в Україні продаються в середньому на 27% дорожче, ніж на початку лютого 2025 року. Водночас більшість операторів ринку вважають нинішнє подорожчання тимчасовим і прогнозують стабілізацію цін після відновлення постачань турецької продукції.

