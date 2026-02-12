Стоимость помидоров и огурцов рекордно взлетела

Цены на тепличные овощи в Украине пока остаются рекордными за последние как минимум пять сезонов, сообщает EastFruit. По словам эксперта аграрного рынка, координатора проекта EastFruit Weekly Ukraine Александра Хорева, оптовые цены на огурцы составляют 135 – 165 гривен за килограмм в зависимости от сорта, качества и объемов партии.

Читайте также Президент Ганы созвал экстренное заседание из-за обвала мировых цен на какао

Помидоры стоят 120 – 140 гривен за килограмм. Для сравнения, в прошлом году в этот период средняя цена на помидоры была чуть ниже 100 гривен за килограмм, а огурцы продавались примерно по 110 гривен за килограмм. Таким образом, рост за год составил около 25 – 30%.

Эксперт отмечает, что ключевым фактором подорожания является ситуация в стране-производителе. Зимой основные объемы тепличных овощей поступают в Украину из Турции. Сейчас там наблюдается сезонное уменьшение сбора урожая, что привело к сокращению поставок и росту цен не только для Украины, но и для других европейских рынков.

Что будет дальше с ценами на помидоры и огурцы?

Спрос на тепличные овощи остается стабильным в течение зимы, поэтому при уменьшении предложения цены закономерно растут. Дополнительным фактором является девальвация гривны – национальная валюта сейчас слабее по сравнению с прошлым годом относительно доллара США и евро, что влияет на конечную стоимость импортной продукции.

По прогнозам эксперта, высокие цены могут удерживаться еще несколько недель или даже месяц. Первыми на рынок начнут массово поступать украинские огурцы, впоследствии – помидоры.

В Украине также работают тепличные комбинаты с круглогодичным производством, однако из-за высоких цен на энергоносители их продукция остается дорогой, а объемы – ограниченными. Более значительные партии украинских овощей ожидаются с марта, а в апреле поставки возрастут. Традиционно в середине весны это способствует снижению цен на рынке.

Цены на овощи преимущественно растут: что на прошлой неделе подорожало больше всего?