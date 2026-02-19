Цены на молочную продукцию растут

По данным Союза молочных предприятий Украины, индекс цен на молочную продукцию на последних торгах Global Dairy Trade вырос на 3,6% – до 4030 долларов США за тонну.

Читайте также Стоимость от семи гривен: в Украине подорожал популярный овощ

Повышение цен зафиксировано по ряду основных позиций. В частности, сливочное масло подорожало на 10,87% – до 6350 долларов США за тонну, молочный жир – на 3,8% до 6750 долларов США за тонну, сыр "Моцарелла" – на 5,0% до 3880 долларов США за тонну.

Обратите внимание! Также выросли котировки сухого цельного молока – на 2,5% до 3710 долларов США за тонну и сухого обезжиренного молока – на 3,0% до 2970 долларов США за тонну. В то же время сыр "Чедер" подешевел на 1,0% – до 4740 долларов США за тонну.

За последние 4 аукциона цены на сливочное масло выросли на 26,6%, а на сухое обезжиренное молоко – на 22,3%.

Важно! Всего во время торгов было реализовано 22,2 тыс. тонн молочной продукции при участии 167 участников. Следующий аукцион Global Dairy Trade запланирован на 3 марта.

Мировые цены на сахар упали ниже всего за 5 лет: при чем здесь препараты для похудения?